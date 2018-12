Amazon Aktie: Steigt Amazon bei Sportsender ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das „Wall Street Journal“ berichtet am Freitag, dass Amazon zusammen mit der Rundfunkgruppe Sinclair Broadcast und dem Baseballclub New York Yankees in Verhandlungen zur Übernahme des Regionalsportsenders „Yes“ stehe. Jener überträgt unter anderem die Spiele der Yankees. Die Zeitung beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Disney muss passen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.