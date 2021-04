Amazon Aktie: Steht ein Aktiensplit bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Der Online-Einzelhandelsriese Amazon.com ist eine der meistdiskutierten Aktien in dieser Woche mit einem bevorstehenden Gewinnbericht und Gerüchten über die Ankündigung eines Aktiensplits. Was geschah Fox Business Panelist Charles Gasparino twitterte am Montag, dass ein(NASDAQ:AMZN) Aktiensplit wahrscheinlich ist, wobei eine Ankündigung bereits am Donnerstag erfolgen könnte, wenn das Unternehmen die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht. Es gab keine Ankündigung von Amazon, dass es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!