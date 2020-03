Amazon Aktie: Starke Widerstände voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie konnte den Handel am Dienstag mit einem deutlichen Plus von 7,03 Prozent beenden und mit einem Schlusskurs von 1.807,84 US-Dollar aus dem Handel gehen. Ausgehend von dem am Montag bei 1.626,03 US-Dollar ausgebildeten Tief konnte die Aktie damit einen großen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wettmachen.

Auf die Bullen warten nun aber starke Widerstände und da die US-Futures ...



