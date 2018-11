Amazon-Aktie: Die Stabilität ist völlig abhanden gekommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat weitere fast 4 % an Wert verloren. Damit sind am Montag die Zeichen hinsichtlich sinkender Notierungen erneut bekräftigt worden. In Euro ausgedrückt näherte sich der Kurs wieder einer Untergrenze bei 1.400 Euro. Insofern ist hier der vormalige charttechnische Aufwärtstrend fast endgültig in Frage gestellt. Die Notierungen könnten den bisherigen Erfahrungen nach – nachdem innerhalb eines Monats mehr als 15 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.