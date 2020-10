Amazon Aktie: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Am Donnerstag wird der Internetriese Amazon seine Bücher öffnen und Einblick in die Zahlen zum dritten Quartal gewähren. Anleger bringen sich schon mal in Stellung. Der schwache Gesamtmarkt hatte die Aktie zuletzt etwas nach unten korrigieren lassen, doch knapp oberhalb der 3.200-US-Dollar-Marke haben die Käufer wieder Zugriff bekommen. Sie nutzten die 50-Tage-Linie (EMA50) für eine Trendwende. Nun steht einem weiteren Angriff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung