Amazon Aktie: Sie sind es leid, Alexa zu fragen? Bald können Sie auch Disney fragen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Zwei der größten und bekanntesten Unternehmen haben sich zusammengetan, um einen neuen Sprachassistenten zu entwickeln.

Was geschah

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) hat am Dienstag eine neue Partnerschaft mit der Walt Disney Co (NYSE:DIS) bekannt gegeben.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird ein eigener Sprachassistent namens “Hey, Disney!” entwickelt, der auf Amazons Alexa-Technologie basiert.

Der “Hey, Disney!”-Assistent wird eine neue, einzigartige Stimme haben und mit mehr als 1.000 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung