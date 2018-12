Amazon Aktie: Setzt der Kursverfall sich fort?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon steht an der Börse weiterhin heftig unter Druck. Nachdem die Aktie des Unternehmens am Freitag um 2,34 Prozent an Wert verlor, verpasste sie nun endgültig die Marke bei 1.300 Euro. Zum Wochenende stehen die Kurse bei nur noch 1.245,36 Euro. So niedrig waren die Preise für Amazon Aktien zuletzt im Frühjahr.

Eine „sichere Bank“?

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.