Amazon Aktie: Schlüsselwörter sollen blockiert werden!

Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN) plant Berichten zufolge, bestimmte Schlüsselwörter, die mit Gewerkschaften in Verbindung stehen, in seiner internen Messaging-App zu kennzeichnen und zu blockieren.

Was passiert ist

Zu den Wörtern auf der Beobachtungsliste von Amazon gehören unter anderem "Union," "Living Wage," "Petition," "Freedom," "Robots," und "Representation", so ein Bericht von The Intercept.



