Amazon-Aktie: Rüge durch Justizministerium der USA?

Der von den Demokraten kontrollierte Justizausschuss des Repräsentantenhauses hat den Einzelhandelsriesen Amazon Inc. (AMZN) an das Justizministerium verwiesen und dabei „möglicherweise kriminelles Verhalten“ des Unternehmens und einiger seiner leitenden Angestellten angeführt.

In einem Schreiben an den Generalstaatsanwalt Merrick Garland erklärten die Gesetzgeber, dass das Einzelhandelsunternehmen ein „Muster und eine Praxis irreführenden Verhaltens an den Tag gelegt hat, die darauf schließen lassen, dass ...



