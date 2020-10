Amazon Aktie: Riesiges Investment in Mexico!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon Inc. (NASDAQ: AMZN) hat 100 Millionen Dollar in Mexiko investiert, um die logistische Infrastruktur zu verbessern, berichtete Reuters am Donnerstag.

Im Mittelpunkt der strategischen Expansion des Unternehmens steht die Kundenzufriedenheit durch eine deutliche Verbesserung der Liefergeschwindigkeiten in der Region.

Die 100-Millionen-Dollar-Initiative

Die Initiative zur Entwicklung der Logistik wird zwei neue Fulfillment-Zentren, eines in Monterrey und eines in Guadalajara, sowie ein Unterstützungsgebäude außerhalb von ...



