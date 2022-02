Amazon-Aktie: Riesig stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Corona-Krise hat das Geschäft von Amazon auf ein neues Level gehoben. Der Konzern muss deshalb rund um den Globus gigantische Investitionen in sein Logistiknetzwerk tätigen – auch in Deutschland.

Amazon: Neues Logistikzentrum in Kaiserslautern soll 1.000 Arbeitsplätze schaffen

Vor wenigen Tagen hat der E-Commerce-Riese in Kaiserslautern nun ein neues Projekt in Angriff genommen. Demnach wird der Konzern in der rheinland-pfälzischen Stadt im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung