Amazon Aktie: Die Rallye geht weiter!

Das liest sich wirklich euphorisch: „Die Amazon-Aktie ist nicht zu stoppen.“ Das berichtete das Börsenmagazin „der aktionaer.de“ am Mittwoch. Demnach performt das Wertpapier des Online-Handelsriesen in einer Art und Weise, die Anlass für optimistische Prognosen gibt. Am Dienstag überwand die Aktie laut Börsenmagazin die Marke von 1.920 US-Dollar. Damit sei sie auf den höchsten Stand seit Oktober geklettert. Das Erreichen des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.