Amazon-Aktie: Plant Kürzung des Stundenlohns!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Überblick(NASDAQ:AMZN) will den Stundenlohn für einige seiner Yard Marshals in Großbritannien um bis zu 23 % kürzen. Diese verwalten die Lastwagen und Fahrer, die an den Amazon-Lieferstationen und -Lagern ankommen, berichtet Business Insider. Die vorgeschlagene Kürzung würde die Gehaltsstruktur in Großbritannien an die des Unternehmens im restlichen Europa angleichen, wo Yard-Marshalls das gleiche verdienen wie Lagerarbeiter. Amazon bot den betroffenen Rangierleitern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!