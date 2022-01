Amazon-Aktie: Öfter mal was Neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon wird gerne vorgeworfen, für das Aussterben der Innenstädte und des Einzelhandels verantwortlich zu sein. Inwiefern der schwarze Peter hier dem Unternehmen oder nicht doch vielleicht eher den Kunden zuzuschieben ist, soll an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden.

Es mutet dennoch immer etwas ironisch an, wenn gerade der E-Commerce-Gigant mal wieder den lokalen Handel für sich entdeckt. Jetzt will Amazon in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung