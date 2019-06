Amazon Aktie: Öfter mal was Neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Man kann Amazon diverse Dinge vorwerfen – aber wohl kaum, nicht mit Neuigkeiten aufzuwarten. Da gibt es zahlreiche Nachrichten der Art, neuer Service hier, neues Angebot da. So wurde zuletzt der Start eines speziellen Angebots für College-Studenten in den USA kommuniziert. So wurde der Start eines sogenannten „Off-to-College Store“ mitgeteilt. Dort sollen die „must-haves“ für College-Studenten verfügbar sein – von „Amazon-Geräten“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



