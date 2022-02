Amazon-Aktie: Nur ein Pullback?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Mit dem Kurstief vom 24. Januar dieses Jahres rauften sich die Bullen von Amazon zusammen und organisierten eine Gegenbewegung. Diese führte am 20. Februar bis in den Widerstandsbereich von etwa 2.750 EUR. Der Widerstand besteht aus vorangegangenen Tiefpunkten. Auf der Grafik ist gut zu sehen, wie sich das Wertpapier bereits seit Ende November in einer Abwärtsspirale befindet. Im Rahmen dieses Niedergangs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



