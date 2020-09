Amazon Aktie: Nur Husten oder mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon Aktie: In den letzten Handelstagen kam es bei dem Wertpapier des US-amerikanischen Onlineversandhändlers zu einem kräftigen, schnellen Rückgang. So ist der Kurs binnen Tagen um über 10 % eingebrochen. Es muss aber auch dazugesagt werden, dass es im Vorfeld ebenso stark aufwärts ging. Jetzt wurde gerade einmal die 38-Tagelinie leicht touchiert. Der Kurs stieg sofort wieder an. Bisher sind die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung