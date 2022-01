Amazon-Aktie: Neues Jahr, neuer Kursaufschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Nach einem fulminanten Jahr 2020, in dem die Amazon-Aktie um über 75 Prozent nach oben kletterte, verlief das vergangene Börsenjahr eher schwach für den weltgrößten Online-Händler. Über das Gesamtjahr legte der Kurs der Amazon-Aktie „nur“ um 15 Prozent zu. Zudem befindet sich die Aktie seit über einem Jahr in einer mehr oder weniger ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Was wird das neue Börsenjahr Amazon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



