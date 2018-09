Amazon-Aktie: Neuer Concept Store!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon ist der Hauptfeind des stationären Einzelhandels. Viele mussten Amazon schon weichen oder sich dem neuen Geschäftsumfeld durch eigene Online Stores oder sogar den Vertrieb über Amazon selbst anpassen. Doch Amazon tritt nun immer mehr in die freigewordene Bresche und befriedigt so auch die Lust der Kunden, etwas Greifbares zu kaufen und so das klassiche Einkaufserlebnis zu befriedigen. Dafür hat Amazon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.