Amazon-Aktie: Neue kartellrechtliche Anschuldigungen!

Der Generalstaatsanwalt des District of Columbia hat(NASDAQ:AMZN) beschuldigt, Verträge mit Großhändlern zu manipulieren, um die Produktpreise auf anderen Websites in die Höhe zu treiben und sich so vor der Konkurrenz zu schützen, berichtet das Wall Street Journal. Die Anschuldigungen ergänzten eine anhängige Kartellrechtsklage des Bezirks. In der früheren Klage wurde Amazon vorgeworfen, Drittanbieter daran zu hindern, bessere Angebote ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!