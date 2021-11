Amazon-Aktie: Neue Rekorde in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Lieferengpässe hin, Lieferengpässe her: Das Weihnachtsgeschäft dürfte boomen. Zumindest in den USA. Davon geht das Marktforschungsunternehmen eMarketer aus. Darüber berichtete das Anlegermagazin „Der Aktionär“. Angeheizt von den sogenannten Cyber-Five-Einkaufstagen dürfte außerdem feststehen, welcher Name fällt, wenn es am Ende heißt: And the winner is… Amazon.

Amazon: Umsatzplus im Visier

Die Zusammenhänge liegen demnach für das Forschungsunternehmen auf der Hand: Laut ihrer Analyse ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung