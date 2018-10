Amazon Aktie: Neue Jobs für Sachsen-Anhalt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon ist weiter auf Wachstumskurs. Um die Vielzahl an Bestellungen zu bewältigen, soll jetzt im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt ein neues Logistikzentrum entstehen. Dort könnten laut Medienberichten bis zu 2.000 neue Angestellte eingestellt werden. Darauf deuten zumindest aktuelle Informationen hin. So hat Amazon vor Ort wohl ein Grundstück mit einer Fläche von 45 Hektar erstanden. Das wird nicht grundlos geschehen sein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.