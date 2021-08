Amazon-Aktie: Mund abputzen und weitermachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie hat die vergangene Woche mit starken Verlusten beendet. Am Freitag büßte der Anteilsschein an der Technologiebörse Nasdaq 7,56 Prozent seines Wertes ein und fiel auf ein 7-Wochen-Tief bei 3.306,98 Dollar. Damit war die Aktie größter Verlierer im Nasdaq 100 und zweitgrößter Verlierer im S&P 500. Was war geschehen? Tags zuvor hatte der Onlineversandhändler nach Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



