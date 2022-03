Amazon-Aktie: Mehr Steuertransparenz?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Überblick Vierundzwanzig institutionelle Investoren von(NASDAQ:AMZN) haben den E-Commerce-Konzern aufgefordert, seine globale Steuerpolitik transparenter zu gestalten, berichtet die Financial Times. Die Aktionärsresolution forderte den Amazon-Vorstand auf, einen Steuertransparenzbericht für die Aktionäre zu erstellen, „zu angemessenen Kosten und unter Ausschluss vertraulicher Informationen“, in Anlehnung an den Steuerstandard der Global Reporting Initiative (GRI). Dieses Modell sah eine öffentliche Offenlegung der Geschäftsaktivitäten, der Einnahmen, des Gewinns ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!