Amazon Aktie: Mehr Geld für die Belegschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Mit einiger Überraschung kündigte Amazon kürzlich an, seinen Angestellten in den USA und Großbritannien mehr Gehalt zahlen zu wollen. Der Mindestlohn soll jetzt auf 15 USD bzw. 10,50 GBP ansteigen. Wer bisher schon so viel verdiente, soll ebenfalls eine Lohnerhöhung erhalten. Gleichzeitig streicht Amazon aber auch Boni, wodurch die Lohnzuwächse laut Medienberichten in der Praxis nur halb so hoch ausfallen sollen.

Amazon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.