Amazon-Aktie – Massiv überkauft! Droht ein Rückschlag?

Eines vorweg: Die Amazon-Aktie hat noch kein Verkaufssignal ausgelöst! Und jedes neue Hoch bestätigt letztlich eine Aufwärtsbewegung! Doch der starke Anstieg in der Amazon-Aktie in den zurück liegenden Wochen führt im Chartbild zu einer massiv überkauften Struktur. Das Risiko eines Rückschlags steigt somit an. Der Reihe nach: Der schnelle Anstieg der jüngsten Wochen hat zu einem sehr hohen prozentualen Abstand zwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



