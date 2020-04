Amazon Aktie: Mal wieder ein cleverer Schachzug!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

And the winner is? Nun ja, wirklich spannend ist diese Frage nicht. Denn schließlich wissen alle, dass Amazon zu den Profiteuren der derzeitigen Krise gehört. Der Kursverlauf legt davon ein beredetes Zeugnis ab. Daher ist in den Finanzmedien auch immer wieder von einem Anstieg die Rede, von Gewinnen und davon, dass das Wertpapier des Online-Handelsriesen gefragt sei wie kaum zuvor. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung