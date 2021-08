Amazon-Aktie: Mal was Positives!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon will in den USA seinen Kunden entgegenkommen: Wie aus Medienberichten hervorgeht, hat der E-Commerce-Riese eine umfangreiche Änderung seiner sogenannten „A-Z“-Garantie angekündigt.

Amazon-Aktie: Marketplace – Amazon selbst springt im Notfall mit Entschädigung ein

Demnach will Amazon künftig bei Schäden von Waren, die über den Marketplace veräußert werden, Entschädigungen an die Endkunden zahlen. Bislang hatte der Konzern bei fehlerhaften Produkten stets direkt an den



