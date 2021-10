Amazon-Aktie: Langfristiges Projekt mit kurzfristigem Gegenwind?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) ist eine gute langfristige Investition, aber der Aktie fehlt es kurzfristig an Aufwärtspotenzial, sagte Stephanie Link von Hightower Advisors am Dienstag im “Fast Money Halftime Report” von CNBC.

Link nutzt Amazon als Cash-Quelle, indem sie Aktien verkauft, wenn sich andere Anlagemöglichkeiten ergeben.

Amazon sieht sich mit kurzfristigem Gegenwind konfrontiert, darunter Lohndruck, Logistikkosten und harte Vergleiche, sagte sie.



