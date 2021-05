Amazon-Aktie: Läuft auf einen Widerstand zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN) Aktien handelten am Freitag höher. Die Aktie war auf Social-Media-Websites im Trend, da sich Nachrichten über die gescheiterte Gewerkschaftsabstimmung im Lagerhaus des Unternehmens in Alabama verbreiteten.

Amazon beendete den Freitagshandel bei $3.372,20, ein Plus von 2,21%.

Der obige Tages-Chart zeigt, dass sich die Aktie in einem Seitwärtskanal bewegt.