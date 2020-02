Amazon Aktie: Die Kursparty wird fortgesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie konnte auch in den letzten Tagen ihren hochdynamischen Anstieg weiter fortsetzen und am Dienstag in der Spitze auf ein neues Allzeithoch bei 2.185,95 US-Dollar ansteigen. Bis zum Handelsende ermäßigte sich der Kurs jedoch wieder auf 2.150,80 US-Dollar.

Seitdem sich die Aktie Ende Januar von ihrem 50-Tagedurchschnitt löste, lassen die Bullen nicht die geringste Schwäche zu.



