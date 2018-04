Amazon-Aktie: Die Kurse gehen durch die Decke!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon ist in den jüngsten Handelssitzungen wieder deutlich stärker geworden. Darüber hatten wir berichtet. Nur: am Freitag gelang ein fast unglaublicher Ausbruch. Es ging um knapp 9 % nach oben, ein neuer Allzeitrekord steht an. Damit hat Amazon jetzt Luft, um zumindest bis auf 1.500 Euro zu klettern. Denn bis dahin sind nun keine charttechnischen Widerstände mehr zu erkennen. Selbst ein ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.