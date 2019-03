Amazon Aktie: Kurs scheint leicht einzubrechen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon konnte am Freitag das weitere Abrutschen am Markt nicht verhindern. Der Wert ist in Dollar notiert wie vorab schon als Euro-Titel nach unten gefallen. Damit sind die Notierungen binnen dreier Monate mittlerweile im roten Bereich. Die vorher sichtbare Erholung im Chart stellt sich nun als ausgesprochen zäh dar.

Denn: Der Wert ist im neutralen Bereich, scheint aber beispielsweise in Euro notiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.