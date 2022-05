Amazon-Aktie: Kommt es zur Bodenbildung?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es derzeit um die Amazon-Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Wie sämtliche US-Techaktien verliert auch die Amazon-Aktie derzeit deutlich an Kurswert. Kann die dynamische Abwärtsbewegung überhaupt aufgehalten werden? Die Entwicklung! Mit der Amazon-Aktie ging es seit dem Hoch im letzten Sommer 2021 bei 3.773 US-Dollar deutlich abwärts… Hier weiterlesen