Amazon Aktie: Kommt es zum Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Internet ist nicht genug: Online-Handelsriese Amazon will es offenbar wissen. Denn er will nun auch in Deutschland in den Offline-Handel einsteigen. Das geht aus einem Bericht vom Montag auf „heise.de“ hervor. Das IT-Nachrichtenportal bezieht sich auf Äußerungen von Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber. Gegenüber der „Welt am Sonntag“ hatte Kleber erklärt, Amazon spiele mit dem Gedanken auch in Deutschland stationäre Läden zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung