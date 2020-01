Amazon Aktie: Kommt es zum Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Gedämpfte Erwartungen kurz bevor der Online-Handelsriese Amazon am Donnerstag seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Schließlich habe das Unternehmen zuletzt enttäuscht: Die Zahlen für das zweite und dritte Quartal hätten nicht den Erwartungen entsprochen. Von daher dürften die Anleger auch diesmal nicht nur auf die Onlinegeschäfte des Konzerns blicken. So vermutete es das Finanzportal „onvista.de“ am Montag.

Worauf die Anleger achten

Tatsächlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung