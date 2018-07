Amazon-Aktie: Kommt bald die Billion?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon fing mit dem Buchversand an und wurde zu dem größten Anbieter für eCommerce. Mittlerweile umfasst das Portfolio des von Jeff Bezos gegründeten Unternehmen so ziemlich alles, was sich der Kunde wünscht. Ob Onlineshopping, Cloud-Dienste, TV- und Videostreaming, alles findet sich unter einem Dach. Das Cloud- und Anzeigengeschäft hat Amazons Quartalsergebnis nun zu einer historischen Marke verholfen.

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.