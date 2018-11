Amazon-Aktie: Keine gute Stimmung vor dem „Black Friday“!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat in den ersten Stunden des Donnerstags anlässlich der Feiertagsstimmung in den USA auf mehr Rückenwind hoffen dürfen. Morgen findet zudem der „Black Friday“ statt, ein Schnäppchentag, an dem die Umsätze auf Amazon besonders hoch sein dürften. Die Aktie goutiert dies nicht. Fast 2 % beträgt der Abschlag, womit sich der Wert weiterhin in den charttechnischen Abwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.