Amazon-Aktie: Keine großen Sprünge!

Die Amazon-Aktie kursierte am Dienstag an der Tradegate bei 2599 Punkten. An das letzte Jahreshoch von 2998 Euro Anfang September konnte der Online-Versandhändler 2021 noch nicht anknüpfen.

Für das vierte Quartal 2020 rechnen die User des Finanztrends-Forums mit soliden Ergebnissen des Versandhauses. Während sich die eine Seite von der baldigen Veröffentlichung der Zahlen jedoch keine Kurs-Sprünge verspricht oder sogar pessimistisch in die



