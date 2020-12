Amazon Aktie: Keine große Überraschung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Obwohl das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr wegen der Corona-Krise wohl besonders stark ausfallen wird, ist die Amazon-Aktie zuletzt etwas ausgebremst worden. Seit Mitte November bewegt sich das Papier in einer engen Bandbreite zwischen 3.000 und 3.200 USD seitwärts. Anfang Dezember prallte der Kurs an der 3.200-USD-Marke nach unten ab und orientiert sich nun wieder in Richtung der 3.000-USD-Marke.

In der EU sieht ...



