Amazon Aktie: (Keine) Angst vor Trump?

Liebe Leser,

der US-Präsident Donald Trump war noch nie ein großer Freund von Amazon und das Thema scheint wieder an Aktualität zu gewinnen. So twitterte der Republikaner am Donnerstag, dass Amazon wenige oder keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen zahle und außerdem das Postsystem als seinen Botenjungen ausnutzen würde. Konkrete Maßnahmen kündigte Trump dabei jedoch nicht an. Dennoch kam es an der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.