Amazon-Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Amazon-Aktie hat einen ziemlich ereignislosen Start ins neue Jahr hingelegt. Der Weltmarktführer im Online-Handel beendete das Jahr 2021 als größter Verlierer unter den großkapitalisierten Aktien. Seit dem Allzeithoch von 3.323,00 Euro am 19. November 2021 befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend und hat seitdem 16,44 Prozent an Wert verloren. Ähnlich wie andere Aktien wird die Aktie derzeit von neuen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



