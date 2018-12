Amazon-Aktie: Kein Grund zur Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon ist am Dienstag – endlich – wieder stärker geworden, so die Meinung von Charttechnikern. Der Wert hatte zuvor Fragezeichen aufgeworfen, als es im Zuge der allgemein schwächeren Marktentwicklung auch für Amazon nach unten gegangen war. Nun kam der Wert am Dienstag der wichtigen Obergrenze von 1.500 Euro wieder sehr nahe. Diese gilt unter Chartanalysten als bedeutend im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.