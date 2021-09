Amazon-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In einem schwachen Gesamtmarkt ist die Amazon-Aktie zu Beginn der vergangenen Woche wieder unter die 50-Tage-Linie (EMA50) abgesackt. Hierbei entstand eine Kurslücke (Gap down) zwischen 3.452,13 und 3.419,00 US-Dollar (USD), die bislang noch nicht vollständig gefüllt werden konnte. Auf Höhe des gleitenden Durchschnitts wurden die Anleger wieder zurückgeworfen. Am Dienstag hat der Kurs auf der langfristigen Unterstützung von 3.300 USD aufgesetzt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



