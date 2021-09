Amazon-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie des amerikanischen Internetgiganten Amazon hat zu Wochenbeginn in einem schwachen Gesamtmarkt (Stichwort: Evergrande-Krise) deutlich nachgegeben, wodurch sich das mühsam aufgebaute Chartbild wieder eingetrübt hat. Am Montag verlor das Papier in der Spitze fast 5 Prozent und fiel auf ein Tief bei 3.305,01 US-Dollar (USD). Die Unterstützungslinie bei 3.300 USD nahm den Verkäufern schließlich den Wind aus den Segeln. Nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



