Amazon-Aktie: Kaufempfehlungen in Massen

Für die Amazon-Aktie ging es deutlich abwärts zum Monatsende. Am Freitag purzelte die Amazon-Aktie zweistellig nach unten - mit etwas über 14 Prozent Kursverlust beendete der Wert den US-Handel und notierte am 30. April zum Tagesschlusskurs bei 2.485 US-Dollar. Zum Wochenanfang wurde noch ein Kurs von 2.921 US-Dollar erzielt. Die Umsätze - das gehandelte Volumen stieg am Freitag deutlich. Hohes… Hier weiterlesen