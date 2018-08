Amazon Aktie: Kampfansage an Oracle und IBM!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat sich im Laufe der Jahre zu einem der größten Unternehmen der Welt entwickelt. Damit das so bleibt, investiert der Internet-Gigant kontinuierlich in neue Technologien. Mit seinem Blockchain-as-a-service Angebot macht Amazon damit jetzt auch IBM und Oracle Konkurrenz. Auf der Amazon-Cloud sollen Nutzer in der Lage sein, eigene Blockchain-Netzwerke zu realisieren, die auf Ethereum oder Hyperledger Fabric basieren.

Mit seiner AWS-Cloud ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.