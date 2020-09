Amazon Aktie: Jetzt müssen die Bullen Farbe bekennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Auch die Amazon-Aktie konnte sich der Korrektur am NASDAQ in den letzten Tagen nicht entziehen. Seit dem neuen Allzeithoch vom 2. September bei 3.552,25 US-Dollar bestimmen Abgaben das Bild. Sie haben in der Zwischenzeit zu einem Bruch des Aufwärtstrends seit dem Tief vom 27. Mai geführt.

Am Freitag erreichte der Kurs bereits seinen 50-Tagedurchschnitt bei 3.130,55 US-Dollar und prallte auf



