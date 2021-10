Amazon-Aktie: Jetzt ist auch Europa dran!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Internet-Gigant Amazon drängt immer mehr in den Einzelhandel. Nachdem in den USA bereits diverse lokale Filialen eröffnet wurden, geht es nun auch in Europa weiter. In Dartford in Großbritannien öffnete laut „Watson“ kürzlich der erste 4-Star-Laden auf dem hiesigen Kontinent.

Dort werden Nonfood-Artikel verkauft, welche im Online-Shop eine Kundenbewertung von mindestens vier Sternen erhalten haben. Davon abgesehen gibt es für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung