Amazon Aktie: Jeff Bezos sagt, es sei ein optimaler Zeitpunkt für einen CEO-Wechsel!

Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN) meldete einen Gewinnsprung im vierten Quartal und kündigte an, dass Jeff Bezos im dritten Quartal in die Rolle des Vorstandsvorsitzenden wechseln wird. Andy Jassy wird die Rolle des neuen CEO von Amazon übernehmen.

Gewinn

Amazon meldete einen Quartalsgewinn von 14,09 US-Dollar pro Aktie, der die Konsensschätzung der Analysten von 7,23 US-Dollar um 94,88 % übertraf. Dies ist eine Steigerung von 117,77% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



